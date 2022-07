Dode bij zware brand in woonzorgcentrum in Aarschot, elf personen overgebracht naar het ziekenhuis

Bij een zware brand in een woonzorgcentrum in Aarschot is vrijdagavond één persoon om het leven gekomen. Er werden ook elf mensen overgebracht naar het ziekenhuis.

De zware brand in woonzorgcentrum Sint-Rochus brak vrijdagavond omstreeks 22.40 uur uit. Volgens omwonenden en buurtbewoners was de rookontwikkeling van ver te zien. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, en de politie stelde een ruime perimeter in. Er cirkelde ook een helikopter rond het woonzorgcentrum. Rond 2 uur ’s nachts was de brand onder controle. Hoe die ontstond, is momenteel nog onduidelijk.

De brand eiste wel een zware tol: één persoon overleed bij de brand. Daarnaast werden er ook elf personen overgebracht naar het ziekenhuis. “Het gaat om zes bewoners, drie brandweerlieden, en twee politieagenten”, aldus schepenen Bert Van der Auwera (Open Vld) en Kurt Lemmens (Vooruit).

“162 personen – zowel bewoners als verpleegkundigen – werden geëvacueerd. We hebben in tijdelijke opvang voor de bewoners voorzien, onder meer in de stadsfeestzaal.” Alle verpleegkundigen en verzorgers van het woonzorgcentrum werden opgeroepen om daarbij te assisteren. “Dat was belangrijk,” zegt Van der Auwera, “omdat de situatie erg verwarrend was voor sommige bewoners. Dan is het goed dat ze de vertrouwde gezichten zien.”

“We zijn druk in de weer om voor iedereen een voorlopige opvangplek te zoeken”, klonk het nog. “Indien mogelijk zouden we graag hebben dat de bewuste mensen even opgevangen worden bij familieleden.”