Cheetahs vermijden topland VS in reeksen, maar treffen Polen en Jamaica

De Belgian Cheetahs staan zaterdag om 17u22 lokale tijd (02u22 in België) tegenover Polen en Jamaica in de tweede reeks van de 4x400 meter estafette voor vrouwen op het WK atletiek in Eugene.

Polen en Jamaica, respectievelijk tweede en derde op het laatste WK in Doha in 2019 en de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer, telkens achter de Amerikaanse vrouwen, zijn de favorieten. Het Belgische team, dat start in baan 2, neemt het ook op tegen Noorwegen, Spanje, Italië, de Bahama’s en Canada, dat vorig jaar in Japan als vierde eindigde.

De eerste reeks bestaat uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika, Nederland, Oekraïne en Zwitserland. De beste drie landen in elke race, samen met de twee snelste verliezende tijden, plaatsen zich voor de finale, zondag om 19u50 (4u50 in België).

De troepen van Carole Bam eindigden als zevende op de Spelen en als zesde in Belgrado op het WK indoor in maart.