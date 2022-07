Tornados komen zaterdag in reeksen uit tegen Botswana en Dominicaanse Republiek

De Belgische mannen op de 4x400 meter estafette kennen hun concurrenten om zich te plaatsen voor de finale van het WK atletiek. De Belgian Tornados moeten het zaterdag in Eugene om 17u52 lokale tijd (02u52 in België) in de tweede race van de voorronde onder meer opnemen tegen de Dominicaanse Republiek en Botswana. België, dat start in baan 4, moet in zijn reeks ook nog afrekenen met Polen, Italië, Tsjechië, Duitsland en Frankrijk.

Aan de eerste reeks, die uit slechts zeven landen bestaat, nemen Trinidad en Tobago, Jamaica, Zuid-Afrika, Japan, de Verenigde Staten, Nederland en India deel. De beste drie landen in elke reeks, plus de twee beste verliezende tijden, plaatsen zich voor de finale, zondag om 19u35 (4u35 in België).

De Tornados, die zich deze winter tot indoorwereldkampioen kroonden in Belgrado, wonnen in 2019 in Doha de bronzen medaille op de 4x400 meter.