Duitse aanwinst Jordan Torunarigha naar het ziekenhuis gebracht na botsing met Standard-doelman Bodart

Kersvers aanwinst Jordan Torunarigha heeft zich meteen laten opmerken in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. De Duitse verdediger kwam op het einde van de wedstrijd stevig in aanraking met Standard-doelman Arnaud Bodart en moest afgevoerd worden. De Duitser werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Jordan Torunarigha liet meteen zien waarom AA Gent zoveel moeite deed om hem, na een sterk half jaar op huurbasis, definitief over te nemen. De Duitse verdediger toonde zich zowel aanvallend als verdedigend.

Een gebrek aan inzet kan je Torunarigha alvast niet verwijten. De Duitser ging in het slot nog stevig in duel en kwam onzacht in aanraking met Standard-doelman Arnaud Bodart. De Duitse aanwinst was even groggy en moest met een draagbaar naar de kant gedragen worden. Zopas kwam het bericht dat de Duitser ook naar het ziekenhuis is gebracht voor verder onderzoek.

© BELGA