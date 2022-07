VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 20. (Lacapelle-Marival – Rocamadour). Is Wout van Aert na een zware en snelle Tour wereldkampioen Filippo Ganna de baas?

Kan Wout van Aert het allerlaatste Tourweekend net zo fantastisch inzetten als een jaar geleden toen hij in de chrono van Libourne naar Saint-Émilion? Of de druiven ook dit keer behapbaar zijn voor de groene trui, is een andere vraag. De tegenstander is wél Filippo Ganna, de dubbele wereldkampioen en de man die hij in de openingstijdrit wel klopte, maar toen was er… Yves Lampaert.

Kort

* Start eerste renner: om 13.05 uur

* Start laatste renner: om 17 uur

* Afstand: 40,7 km

Het parcours:

Een afsluitende chrono van 40,7 km is nooit gemakkelijk. Daarenboven is het departement van de Lot bekend voor bochten en nog eens bochten, waarbij het dikwijls op en af gaat. De eerste tien kilometer zijn zeer technisch Het tracé langs het Parc Naturel Régional des Causses du Quercy is glooiend en naar het einde toe zelfs héél pittig. De startplaats ligt 339 meter boven de zeespiegel. De finish ligt op 258 meter hoogte.

Het parcours van deze afsluitende tijdrit ligt tussen de klimtijdrit van La Planche des Belles Filles en die van Saint-Émilion in. Het is een typische Tourtijdrit.

Onze sterren:

Zo’n lange tijdrit is afsluiter van een Tour de France is heel wat anders dan een chrono die je de eerste week krijgt, of een kampioenschapstijdrit tout court. Het is na dik drie weken – de Tour begon uitzonderlijk op vrijdag – in de eerste plaats the survival of the fittest. We verwachten dat Geraint Thomas ook gemakkelijk zijn derde plaats veiligstelt. Misschien komt er nog strijd voor de vierde plaats in de eindstand, maar dan moet Nairo Quintana een verschrikkelijk goede tijdrit rijden en David Gaudu met zure benen zitten.?

*** Filippo Ganna

** Wout van Aert, Tadej Pogacar

* Jonas Vingegaard, Stefan Küng, Stefan Bissegger

Dit zijn de sleutelmomenten:

De laatste vijf kilometer moeten ze nog over de Côte de Magès en de Côte de l’Hospitalet. De eerste helling is 1,6 km lang en stijgt gemiddeld 4,7 procent. De slotheuvel naar Rocamadour is anderhalve kilometer, maar de weg gaat gemiddeld 7,8 procent omhoog. Wie daar stilvalt… Het wordt dus een kwestie van juist indelen.

Tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour zijn er drie punten waarbij de tussentijden worden genoteerd. Dat is in Aynac na 10,6 km. In Gramat na 22,1 km en in Couzou na 32,6 km.

Dit moet u nog weten:

* Eigenlijk is zo’n tijdrit een snipperdag voor 90 procent van het peloton. Op de klassementsrenners (top-twintig na) en de specialisten tegen de tijd hebben weinig coureurs een doel.

* Lacapelle-Marival is de hoofdplaats van het gelijknamige kanton in de Lot. De gemeente heeft amper 1315 inwoners. Het ligt in het arrondissement van Figeac waar de Tour veertien jaar geleden halt hield. Lacapelle-Marival heeft een kasteel, heeft Middeleeuwse steegjes en ligt op de uitlopers van het Centraal Massief. Het is de streek van de truffels van de Quercy. Het ligt ook op de pelgrimsroute van Le Puy-en-Velay naar Santiago de Compostela. Er is de legende van Saint-Amadour maar ook de Zwarte Madonna van Rocamadour is bekend.

* Rocamadour is ook een nieuwkomer in de rijke Tourgeschiedenis. Het is een Middeleeuwse stad. Rocamadour is vooral bekend van de gelijknamige kaas. Het is gebouwd op een rots midden de Causse de Gramat die een steenpartij is. Dit stadje heeft het label ‘les plus beaux villages de France’.

* Er staat een westenwind. Dat betekent dat er van rechts zijwind is tot Aynac en dat die grotendeels in de rug blaast tot Couzou. De laatste zeven à acht kilometer is er opnieuw zijwind. Er is drie Beaufort aangekondigd.

* Het wordt opnieuw een hete dag van boven de dertig graden dicht bij het Centraal Massief.

* Dezelfde avond heeft de leider in de stand een persconferentie als Tourwinnaar, want het is ongebruikelijk dat de geletruidrager in het ‘slotcriterium’ in Parijs nog wordt aangevallen.

* Van Rocamadour naar Paris-La Défense rest er nog een trip van een 550-tal kilometer. De zondagetappe start evenwel pas om half vijf, na de finish van de allereerste etappe in de allereerste Tour de France Femmes avec Zwift.