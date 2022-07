REACTIES. Ontgoocheling is groot bij de Red Flames: “Dit komt hard aan, maar we hebben getoond wat we waard zijn”

“We hadden meer verdiend”, was Sari Kees zichtbaar teleurgesteld. “Het is heel zuur om die goal tegen te krijgen in de extra tijd. Ik denk dat we in de verlengingen nog verder hadden kunnen strijden. Verlengingen of zelfs penalty’s. Het spel was gelijkopgaand. Ze hadden misschien wel meer hoekschoppen, maar het is niet dat ze heel grote kansen hadden. Wij hebben ook wat gecreëerd en goed gevoetbald. Dit komt toch heel hard aan.”

“Het is jammer dat die bal net voor haar voeten valt. Dit is heel zuur. De coach heeft gezegd dat hij fier was op ons en dat we gevochten hebben. Dat is mooi, maar je wil altijd meer. Het blijft jammer, we waren er enorm dicht bij.”

© AP

Julie Biesmans toch trots op prestatie van de Flames: “We hebben het Zweden echt moeilijk gemaakt”

Julie Biesmans kon niet voorkomen dat de laatste kans bij de Zweden er inging. “Doodzonde dat we op de laatste corner nog een doelpunt slikken”, aldus Biesmans. “Dat doet pijn. We hebben vandaag echt gestreden en we hebben het de Zweden echt moeilijk gemaakt. Dan doet het extra pijn om op die manier eruit te gaan. Maar we kunnen weer trots zijn op onze prestatie en dat we dingen kunnen meenemen. Iedereen is ontgoocheld, maar dat hoort nu eenmaal bij voetbal. Dat komt even hard aan. Maar we hebben getoond wat we waard zijn.”

“We hadden op voorhand gezegd dat we niets gingen laten liggen omdat we ons doel bereikt hadden. En dat hebben we ook getoond. We strijden mee tot op het einde. Zweden heeft kansen gehad, maar als je dan één kansje krijgt kunnen we het misschien afmaken. We kregen die corner niet goed weggewerkt waardoor zij twee rebounds hebben. Die tweede ging er spijtig genoeg in. Ik had me zelf wat pijn gedaan en kon niet meer verder.”

© ISOPIX

Doelvrouw Nicky Evrard kan niet lang genieten van haar vakantie: “Maandag vertrek ik op stage met OH Leuven”

Doelvrouw Nicky Evrard hield ons land lang recht, maar moest zich in de 91ste minuut toch gewonnen geven. “Dat maakt het extra zuur dat het in de laatste minuut van de wedstrijd is”, aldus de doelvrouw. “Anders zat er misschien wel meer in voor ons. We wisten dat Zweden sterk was op stilstaande fases en dat we moesten opletten. Ik zat er nog even bij, maar net niet goed genoeg. Dit doet superveel pijn.

Maar het is een moment om een statement te maken. Wij zijn een ploeg waar niet iedereen prof is. Op dat vlak hebben we misschien niet met gelijke middelen gestreden. Moesten wij ons ook allemaal kunnen focussen op voetbal, dan was er vandaag misschien meer te rapen. Dat hebben we dit toernooi wel bewezen. Bij hen was het van moeten en je zag dat ze tegen het einde wat zenuwachtiger werden en dat het wat onzuiverder werd.”

“Ik heb genoten van die wedstrijden. Vakantie? Wij vertrekken maandag op stage met OHL naar Engeland, dus ik ben hier maandag al terug.”