Sammy Mahdi annuleert vlucht bij Ryanair na forse kritiek: “Waar trek je de grens?”

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi had zijn vakantie met Ryanair gepland. Volgens de christelijke vakbond ACV is zijn loon nochtans hoog genoeg om het goede voorbeeld te geven.

Moet een politicus het goede voorbeeld geven en wegblijven van een luchtvaartmaatschappij die het niet zo nauw neemt met de rechten van haar personeel? Hans Elsen, ACV-secretaris bij Ryanair, vindt van wel. Daarmee reageert hij op CD&V-voorzitter Sammy Mahdi, die zich vrijdagochtend in een radio-interview liet ontvallen dat hij een Ryanairvlucht naar Cyprus had gepland, die is geannuleerd door de staking. “Voor mensen met een laag loon heb ik begrip als ze op zoek gaan naar de goedkoopste vlucht”, aldus Elsen. “Maar Sammy Mahdi heeft een loon dat hoog genoeg is om een keuze te maken, en dus heeft hij de kans om het goede voorbeeld te geven.”

Transporteconoom Hans Dewulf vindt de kritiek een beetje flauw. “Je kunt je inderdaad vragen stellen bij het businessmodel van Ryanair, maar het bedrijf doet niks illegaals. Waar trek je dan de grens? Mogen politici dan ook geen goederen meer kopen die door onderbetaalde Poolse en Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs zijn getransporteerd? Mogen ze dan geen goedkope kleren meer kopen in de Primark?”

Mahdi zelf wil hier niet meer op reageren.