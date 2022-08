Hasselt

Ze werden levend en ondersteboven opgehangen, door een heet bad gehaald, onthoofd en gepluimd. Op het hoogtepunt werden er in de Stevoortse kippenfabriek 140.000 kippen per dag geslacht. “Kip at je dan niet meer, hoor. Maar lol dat we daar hadden.” Dit is aflevering 3 in de reeks Verdwenen fabrieken: de Plumax of Pingo in Stevoort.