Standard-speelster Vanity Lewerissa overwint borstkanker: “Alles is weg! Ik ben kankervrij!”

Na een half jaar in behandeling is het Vanity Lewerissa gelukt. De speelster van Standard overwon borstkanker en mag zich sinds vandaag kankervrij noemen. Een geweldige overwinning voor de speelster van Standard. “Ik ben trots op mezelf”, schreef Lewerissa op haar sociale media.

In januari dit jaar kreeg Vanity Lewerissa het verschrikkelijke nieuws te horen dat ze gediagnosticeerd was met borstkanker. Zes maanden behandeling volgde. Tot de Nederlandse vandaag het bevrijdende nieuws kreeg. “Ik heb vandaag te horen gekregen dat alles weg is. Het is weg! Kankervrij! Ik heb gestreden, met 2 gestrekte benen vooruit en overwonnen.”

“Dit pad heb ik met heel veel tegenslagen, tranen, strijd, moed en heel veel steun van mijn ouders, broers, vrienden en familie bewandeld”, aldus Lewerissa. “Ik ben zo trots op mezelf. Speciale dank aan mijn artsen, chirurgen en verpleegafdeling A5, die mij geholpen en gesteund hebben.”