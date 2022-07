Het clublokaal naast de piste van de atletiekclub in Diepenbeek kreeg dieven over de vloer — © ADD

Diepenbeek

Dieven zijn donderdagnacht binnengedrongen in het clubhuis van Atletiekclub De Demer in Diepenbeek. Het raam werd verbrijzeld en de indringers gristen een bluetooth muziekspeler mee. De politie stelt een onderzoek in.