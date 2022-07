Maryna Zanevska zocht naar oplossingen in Hamburg: “Maar het volstond niet”

Maryna Zanevska (WTA 72) was vrijdag niet al te ontgoocheld nadat ze er niet in geslaagd was de finale te bereiken van het WTA 250-toernooi in het Duitse Hamburg (gravel/251.750 dollar). Het zevende reekshoofd verloor met 6-2 en 6-4 van de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA 81), die zondag in Boedapest haar eerste WTA-titel veroverde.

“Alle lof voor Bernarda”, zei Maryna Zanevska na afloop. “Eerlijk gezegd speelde ze een uitstekende wedstrijd. Je kunt zien dat ze vol vertrouwen is en op de golf van een reeks zeges surft. Ze was gewoon beter dan ik. Ik probeerde me te verzetten, oplossingen te vinden, maar het was niet genoeg. Ze slaagde erin haar macht op te leggen en ze benutte bijna elke kans.”

Toch verlaat Zanevska Duitsland met een goed gevoel. “Het was duidelijk een goede week voor mij”, vervolgde ze. “Ik heb mijn ritme teruggevonden, mijn instelling was goed en deze overwinningen zullen me goed doen. Dit toont aan dat ik kan wedijveren met, en winnen van, zeer goede speelsters. Volgende week speel ik in Warschau, waar ik hoop voort te gaan op dit elan.”