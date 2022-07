Jongeren crashen met deelauto van gemeente Pelt en posten video op TikTok

Het filmpje, waarin de mannen zelf de spot drijven met hun ongeval, werd donderdag op TikTok gepost. In de video is te zien hoe de twee in de elektrische deelauto van de gemeente stappen aan het station van Neerpelt. Even later scheuren ze met 158 km/uur over de weg, tot er in een bocht een tegenligger aankomt. De TikTokkers kunnen de wagen nog net ontwijken, maar verliezen wel de controle over het stuur en crashen tegen een lantaarnpaal. Na het ongeval stappen de jongeren zelf uit de wagen. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt.

Ook burgemeester Frank Smeets heeft het filmpje al gezien. "Het is onverantwoord en levensgevaarlijk. Als de tegenligger twee seconden later was, hadden de jongeren een frontale botsing veroorzaakt. In het filmpje lachen ze er ook mee. De politie weet inmiddels wie ze zijn. Ze mogen zwaar gestraft worden en zullen sowieso een gepeperde rekening krijgen voor de schade aan de auto. Die kan de komende tijd ook niet meer gebruikt worden door de Peltenaren."