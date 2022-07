Torenhoge vliegtuigprijzen zorgen voor beperkte opkomst Red Flames-fans voor kraker tegen Zweden

De Red Flames nemen het straks in de kwartfinale van het EK op tegen Zweden. Geen sinecure. Zweden behoort al jaren tot de absolute wereldtop in het vrouwenvoetbal. De Flames zullen in tegenstelling tot de voorbije wedstrijden niet op de steun van duizenden Belgische fans kunnen rekenen. Door de hoge vliegticketprijzen trekken slechts een vijftigtal Belgische fans richting Engeland.