Zes kansen voor Lotte Kopecky, Van Vleuten topfavoriet in Tour de France Femmes: “Wereld laten zien wat vrouwen allemaal kunnen op de fiets”

Net voor Wout van Aert en co. zondag hun Tour afsluiten op de Champs-Elysées beginnen de vrouwen aan hun Ronde van Frankrijk. Die werd onder grote druk door organisator ASO vanonder het stof gehaald en nog voor er één meter werd gereden gebombardeerd tot belangrijkste vrouwenkoers ter wereld. Wat u moet weten over le Tour de France Femmes.

Hoe ziet het parcours eruit?

Acht etappes krijgen de rensters voorgeschoteld: drie vlakke ritten, twee heuvelritten, een rit over grindwegen en twee bergritten. “Een mooi parcours, voor elk wat wils”, zegt Lotte Kopecky (SD Worx). “Met de bergritten pas in het slotweekend en de aankomst op La Super Planche des Belles Filles als apotheose.” Dat deed de organisatie bewust in de hoop zo weinig mogelijk uitvallers te hebben voor de finale. Het enige wat ontbreekt, is een tijdrit. En dat vindt vooral wereldkampioene tegen de klok Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) niet kunnen. Maar koersdirectrice Marion Rousse heeft daar een uitleg voor. “Er zal enorm veel media-aandacht zijn en we willen de hele wereld laten zien wat vrouwen op de fiets allemaal kunnen. En een tijdrit wordt nu eenmaal minder bekeken.”

De eerste twee ritten is voor de sprinters, daarna komt het iets zwaardere werk. “Ik heb de ritten verkend en er zal minder gespurt worden dan gedacht”, zegt Kopecky. “En uiteraard kijk ik uit naar rit vier: een soort Strade Bianche langs de champagnevelden.”

Maar is acht dagen niet te kort? “Neen, je hoeft niet alles van de mannen te kopiëren”, zegt Demi Vollering, ploeggenote van Kopecky bij SD Worx. “Misschien kunnen er in de toekomst nog twee extra dagen bij, zoals in de Giro.”

Rit vier gaat over grindwegen. — © Marco Alpozzi/ LaPresse/Sipa USA

Wie zijn de favorieten?

Zonder pech staat Annemiek van Vleuten in de gele trui op het allerhoogste schavotje van het eindpodium. De Nederlandse wordt 40 in oktober en is bezig aan haar voorlaatste seizoen. Maar ze bewees onlangs nog met haar demonstratie in de Giro Donne dat ze de beste klimster van het pak blijft. Na haar eindzege trok ze naar Livigno om de Tour, het hoofddoel van het seizoen, voor te bereiden. “Het was meer herstellen van de Giro, een paar keer prikkelen en een beetje bijhouden. Met het niveau zit het zeker goed en ik heb nog leuk getraind met onder anderen Tom Dumoulin.”

De grootste uitdager van Van Vleuten wordt landgenote Demi Vollering, die speciaal de Giro liet schieten in functie van de Tour. Ze woont met haar vriend in de buurt van het Zwitserse Basel, niet ver van de streek waar de Tour volgend weekend zal gewonnen of verloren worden. “Ik heb vaak getraind op Le Grand Ballon en La Planche des Belles Filles en denk echt dat ik de strijd kan aangaan met Annemiek.”

Er is ook Italiaanse tegenstand. De jonge Marta Cavalli won dit voorjaar zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl en werd in de Giro tweede na Van Vleuten. En ook Elisa Longo Borghini is ambitieus. Andere outsiders zijn Ashleigh Moolman-Pasio, Cecilie Uttrup Ludwig, Katarzyna Niewiadoma, Kristen Faulkner en Mavi García.

Annemiek van Vleuten: de topfavoriete. — © IMAGO/frontalvision.com

Wat mogen we van de Belgen verwachten?

Acht Belgen staan zondag in Parijs aan de start. Met Lotte Kopecky uiteraard als boegbeeld. Van etappe één tot en met zes maakt ze dagelijks kans op een ritzege. In de vlakke sprints zal ze moeten afrekenen met Lorena Wiebes en wereldkampioene Elisa Balsamo, maar in de heuvelachtige ritten wordt ze de te kloppen vrouw. “Ik kijk er echt naar uit en wie weet kan ik ook de gele trui dragen. Wat groen betreft: dat wordt afwachten. In principe interesseert een puntentrui mij niet, maar dit is natuurlijk de Tour.”

Bij Plantur-Pura, het vrouwenteam van de broers Roodhooft, zijn drie landgenotes geselecteerd: Sanne Cant, Belgisch kampioene Kim de Baat en Julie De Wilde. “In de sprintetappes werken we voor Julie”, zegt De Baat. De Wilde, die pas 20 wordt op 8 december is trouwens de jongste deelneemster in de Tour.

De vier andere Belgen zijn ex-Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke (Le Col), Valerie Demey (Liv), Lone Meertens (AG Insurance-NXTG) en de Waalse Alana Castrique (Cofidis).