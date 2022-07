Officieel: Arsenal shopt opnieuw bij Manchester City en trekt Oleksandr Zinchenko aan

Arsenal heeft zijn nieuwe linksback beet. Oleksandr Zinchenko stond al langer op de radar en trekt nu naar de Gunners. Na de transfer van Gabriel Jesus, is het al de tweede speler die deze zomer Manchester City verlaat voor Arsenal.

In de zoektocht naar een nieuwe linksachter is Arsenal uitgekomen bij Oleksandr Zinchenko. De aanvoerder van de Oekraïense nationale ploeg stond al langer op de radar van coach Mikel Arteta, die hij nog kende van bij Manchester City, en verkast nu naar Londen.

Zinchenko speelde sinds 2016 voor Manchester City, maar was nooit een certitude in de elf van coach Pep Guardiola. Bij Arsenal hoopt de Oekraïense linksachter wel titularis te worden. Arsenal zou volgens Engelse media 30 miljoen pond (ongeveer 35 miljoen euro) neertellen voor de linksachter.

“Alex is een speler van hoge kwaliteit die ons opties en veelzijdigheid zal geven. Hij is een speler die ik persoonlijk heel goed ken. Ik ben hem blijven volgen na mijn periode bij Manchester City”, aldus Arsenal-coach Mikel Arteta, eerder assistent van Pep Guardiola bij City. “Het gaat niet alleen om de posities die hij kan spelen, maar ook om de veelzijdigheid die hij ons zal geven in aanval en verdediging.”

Opvallend: na de transfer van de Braziliaan Gabriel Jesus is Zinchenko al de tweede speler die de Gunners wegplukken bij kampioen Manchester City. Het is al de vijfde zomertransfer van Arsenal, dat hoopt een Champions League-ticket te bemachtigen dit seizoen.

