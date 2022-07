Geert Narinx (rechts) uit Geistingen werd twee weken geleden in Mechelen tot priester gewijd. — © Olivier Matthys

Kinrooi

Geert Narinx (30) uit Geistingen werd twee weken geleden in Mechelen tot priester gewijd. Meer dan honderd vrijwilligers zijn al maanden in de weer met de organisatie van een groot volksfeest. Nu zondag bezorgen ze Narinx in zijn thuishaven een onvergetelijk welkom.