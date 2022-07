Met een tijdrit over 40,7 kilometer valt het klassement in de Tour vandaag in een definitieve plooi. In de strijd tegen de klok draait alles om wattages trappen maar evenzeer om aerodynamica, een aspect waarin ook de wielertoerist winst kan halen. ‘Aerodynamica voor dummies’ met de Hoeseltse professor Bert Blocken, al meer dan 15 jaar aerodynamica-specialist aan de Technische Universiteit Eindhoven en KU Leuven.