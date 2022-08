Bocholt

Zeg nooit buskruit in Kaulille, maar wel poeier. Meer dan honderd jaar lang werd het explosieve goedje in de Bocholtse deelgemeente geproduceerd. “Mijn moeder had vaak schrik als mijn vader werken was.” Dit is aflevering 1 in de reeks ‘Verdwenen fabrieken’: de buskruitfabriek in Kaulille.