Op audiëntie bij King Carl Lewis, de ‘Sportman van de Eeuw’: “Ik ben bezorgd over de toekomst van de atletiek”

Het Internationaal Olympisch Comité riep hem uit tot Sportman van de Eeuw, Sports Illustrated tot Olympiër van de Eeuw. Icoon Carl Lewis (61) was dit WK amper te vinden in het stadion – omdat hij zich anders amper een weg naar zijn zitje op de tribunes zou weten te banen wegens de vele fans die om selfies vragen. Dus gingen we maar bij King Carl op audiëntie in een tentje in Eugene.