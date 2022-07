Burnley treurt niet lang over mistasten Bart Verbruggen en heeft nieuwe doelman beet

Het zag er lang naar uit dat Vincent Kompany na de transfer van Josh Cullen opnieuw zou shoppen bij ex-club Anderlecht. Bart Verbruggen charmeerde de kersverse coach van Burnley, die de Nederlander graag naar Engeland wou halen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Burnley vond geen akkoord en richtte zijn pijlen daarom op een andere doelman.

De Engelse tweedeklasser heeft zijn doelman nu ook beet. Het neemt Arijanet Muric over van Manchester City. De Kosovaarse international stond al sinds 2015 onder contract bij de Citizens, maar werd onder andere uitgeleend aan NAC Breda, Nottingham Forest, Girona, Willem II en Adana Demirspor.

“Ik ben nu 23, dus ik voel dat dit het juiste moment is om verder te gaan. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen”, aldus de nieuwe doelman van Burnley.

Coach Vincent Kompany was alvast in de wolken met Muric: “We zijn verheugd Arijanet te verwelkomen in de ploeg, hij is een speler die de afgelopen jaren grote vooruitgang heeft geboekt en we hopen dat hij dat hier bij Burnley kan voortzetten. Hij is een lange en sterke keeper met veel kwaliteiten, dat zal een mooie aanvulling zijn op ons team van keepers.”