Wout van Aert die een keer niet meedeed voor de zege: “Voelde al na één kilometer dat ik slechte benen had”

“Waanzinnig, hé, ik kon mijn oren niet geloven toen ik via de communicatieoortjes meekreeg dat Christophe Laporte had gewonnen”, vertelde Wout van Aert in Cahors. “Ik was samen met Nathan Van Hooydonck de laatste kilometer aan het bollen. Ik voelde me vandaag niet fantastisch”, gaf de groenetruidrager aan na zijn derde plaats op Hautacam. “Wat Christophe hier allemaal voor mij heeft gedaan in deze Tour en ook allemaal in het voorjaar… Ik had hem halfweg de rit gezegd: je moet er vandaag zelf voor gaan. Ik ga proberen om samen met Nathan en Tiesj leider Jonas Vingegaard uit de gevarenzone te houden en dan kan jij je concentreren op de sprint. En ja… hij krijgt één kans en maakt het zo af.”

Van Aert gaf toe dat zelf sprinten in Cahors geen optie was. “Ik denk het niet. Indien ik nog punten had moeten pakken voor het groen, dan had ik het wel nog geprobeerd, maar mijn benen voelden niet goed aan. Het deed me deugd om eens een dag zonder stress die finale in te gaan. Zonder de druk om te moeten presteren. Ik hoop me morgen (de tijdrit naar Rocamadour, red) goed te voelen en opnieuw voor de overwinning te gaan.” Ondertussen kan Van Aert ook nog het record van 477 punten breken die Peter Sagan voor het groen vier jaar geleden neerzette. “Ik sta er ondertussen heel kort bij (totaliseert nu 460 punten, red). Het zou wel iets extra moois zijn. Het was eerst helemaal iets waar ik niet bij stilstond, maar nu het zo dichtbij is, is het toch iets extra. Ik ben ermee bezig omdat het iets vrij realistisch is, maar ik ga er ook geen zotte dingen voor doen.”

Van Aerts focus ligt al gedeeltelijk op de tijdrit van morgen. “Had ik vandaag me goed gevoeld, dan was ik ook zeker voor deze etappe gegaan, maar daarvoor ben ik in de laatste Pyreneeënrit te diep geweest”, besloot Van Aert.

“Ik voelde al na een kilometer dat ik slechte benen had. Iedereen van de ploeg voelde zich ook moe na de rit naar de Hautacam. En al zeker ikzelf. Dan probeerde ik mezelf nog wat tijd te geven om me beter te voelen, maar de betere benen kwamen niet. Halfweg de rit heb ik tegen de jongens gezegd: ik denk niet dat ik goed genoeg zal zijn om voor de zege te sprinten. Toen zei ik tegen Christophe: ik ga proberen Jonas en de jongens voorin te houden, zodat jij je kunt concentreren op de sprint. Ik wist dat hij echt een kans gehad. Maar blijkbaar heeft hij toch gedemarreerd. Deed hij het nog iets meer special Waanzinnig dat het zo uitpakt. Ik heb het al dikwijls gezegd: Christophe weet niet hoe sterk hij is. Vandaag toonde hij het.”

Van Aert werd geconfronteerd met de quote van Philipsen die in een moment van ontgoocheling zei dat “Jumbo-Visma ons allemaal belachelijk maakt”.

“Ik denk dat het goed is ingeschat dat Jasper Philipsen heel ontgoocheld was. Hij mag heel trots zijn op zijn Tour en zijn ritoverwinning in Carcassonne. We zaten vandaag ook een beetje in een luxe-positie. We hoeven niet te controleren, we hebben natuurlijk met het geel een groter doel. En dat zorgt ervoor dat iemand als Christophe frisser aan de finish komt. Maar dat we sterk zijn als ploeg, dat tonen we al heel de Tour de France. Al hoop ik dat ik voor de tijdrit betere benen heb dan vandaag.”

Van Aert legde ook uit dat het eigenlijk op het gevoel was dat hij op de Hautacam nog op kop reed en daardoor Pogacar deed ontploffen. “Het plan was dat ik op zeven kilometer van de finish me zou laten terugzakken. Het was gepland om Tiesj Benoot en ik in de ontsnapping te hebben. En Tiesj liet zich afzakken op de Col de Spandelles omdat we achterin onder druk kwamen. Het was altijd het plan dat ik voorin zou blijven. Tot minstens de voet van de Hautacam. Ik ben met Sepp Kuss wat van positie geswitcht. Normaal moest Kuss het steile gedeelte doen. Maar de ontsnapping droeg nu eenmaal zo ver. En op dat moment ga je op het gevoel.”

Van Aert zei ook dat hij nooit geloofde dat de Tour over was toen Jonas Vingegaard zo panikeerde bij de fietswissel onderweg naar Wallers. “We hadden bij de finish weinig achterstand. Sinds mei ben ik aan het trainen met Jonas. Ik wist tot wat hij in staat is. We wisten dat het allemaal pas zou beginnen in de bergen. Dat was wel een shit day, maar uiteindelijk behielden we die dag alle kansen.”