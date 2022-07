Zomerbar Siwel ligt verscholen in groene oase met geitjes en pauwen … achter Wellense rijwoning

Op straat kan je amper geloven dat achter een rijwoning langs een saaie steenweg zo’n mooi stukje groen schuilt. In zomerbar Siwel in Wellen - bij Sibert en Berre - geniet je in een gemoedelijke sfeer van een babbel en iets lekkers.

Terwijl langs de steenweg de auto’s voorbijrijden, geniet je achter de woning van een groen paradijs waar je vogels hoort fluiten, geitjes mekkeren en pauwen het mooiste concert geven. “Als je niet goed oplet, bent je er zo voorbij. Je wandelt door een zwart steegje om zo via de inkom naar de zomerbar in onze tuin te lopen”, legt eigenaar Sibert Diepvens uit.

In de bar staat één van de twee heren, of iemand uit hun team, altijd klaar om de bezoekers welkom te heten. “We vormden onze woonkamer en keuken tijdelijk om tot bar. Wie goed kijkt, ziet de dampkap nog boven de barkoelkast”, lacht Sibert. “Momenteel hebben we nog een kleine woonkamer boven, maar veel tijd om te ontspannen is er op dit moment toch niet. We hadden nooit verwacht dat de bar zo’n succes zou zijn.”

© Raymond Lemmens

Sprietje onkruid

Wat maakt Siwel dan tot zo’n succes? “De gemoedelijke sfeer. We zijn geen uitgetekend concept, alles wat je hier ziet, hebben we zelf bedacht en gedaan. Dat er al eens een sprietje onkruid tussen de planten staat, maakt net deel uit van de echtheid. We werken met een heel jong team dat niet per se ervaring heeft, maar wel altijd even vriendelijk klaar staat. Dat is voor ons belangrijk.”

Verder bij Siwel geen kant-en-klare cocktails en maaltijden, maar wel alles huisbereid. “We hebben geen uitgebreide kaart, maar wel lekkere huisgemaakte tapas, pizza’s en andere gerechtjes als een vitello tonnato”, vertelt Sibert. “Ook de cocktails shaken we zelf. Wat we doen, willen we goed doen en die puurheid wordt geapprecieerd.”

© Raymond Lemmens

© Raymond Lemmens

Notelarestraat 14 in Wellen. Van di tot en met zo open vanaf 11 uur. Info: www.siwel.be