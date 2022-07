Russische dierenartsen vliegen duizenden kilometers om metalen blikje uit mond van ijsbeer te verwijderen

Een team gespecialiseerde dierenartsen uit Moskou is overgevlogen naar een klein Russisch stadje om daar een jonge ijsbeer te helpen. Het dier liep al enkele dagen rond met een metalen blikje dat vastzat in haar tong en leek de bewoners om hulp te vragen.

Inwoners van het afgelegen dorpje Dikson, een van de meest noordelijke bewoonde plekken op aarde, sloegen deze week alarm toen ze een jonge ijsbeer tussen de huizen zagen wandelen. Het dier, dat de naam Monetochka kreeg, had een metalen blikje in haar mond. Later bleek dat het blikje vastzat in haar tong. Daardoor kon het twee jaar oude dier bijna niet eten en drinken en was erg mager en een beetje gedehydrateerd.

“De beer raakte zo uitgeput door het blikje dat hij naar ons toe kwam en zijn tong uitstak”, vertelde een inwoner. “Maar het was onmogelijk om te helpen zonder de beer te traumatiseren, dus gaven de mensen het op.”

Een team gespecialiseerde dierenartsen van de zoo in Moskou werd ingeschakeld. Zij namen het vliegtuigen en vlogen 3.400 kilometer om het dier van het blikje te bevrijden. Met een pijltje konden ze de ijsbeer verdoven en het scherpe object uit haar mond te verwijderen. “De tong is beschadigd, maar zal zeer waarschijnlijk herstellen omdat de onderliggende spieren niet zijn aangetast. De huid aan de oppervlakte is wel beschadigd”, zei dierenarts Mikhail Alshinetsky.

Daarna werd het dier, in een speciale kooi, met een helikopter getransporteerd naar haar natuurlijke habitat enkele tientallen kilometers verderop. “We hebben het dier naar de toendra gebracht en haar opnieuw geïnjecteerd om haar wakker te maken,’ zei Alshinetsky. De dierenartsen lieten zo’n 50 kilo vis voor haar achter zodat het dier opnieuw kon aansterken.

© via REUTERS

(sgg)