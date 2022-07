Drie jonge Belgen uit hetzelfde gezin omgekomen bij ongeval in Marokko

Bij een verkeersongeval in Marokko zijn drie jonge Belgen omgekomen. Een van hen is Youssef Boujamaoui, een jong voetbaltalent. Ook zijn broer en zus waren op slag dood.

Voetbalclub RFC Luik communiceerde vrijdag zelf over het overlijden van een van hun jeugdtalenten.

Youssef Boujamaoui (12) was met zijn familie op vakantie in Marokko toen ze betrokken raakten bij een ongeval. Vader Brahim zat aan het stuur en verloor in een klap drie van zijn kinderen.

Youssef Boujamaoui speelde bij de U13-speler van KFC Luik en werd beschouwd als een groot en veelbelovend talent.

KFC Luik speelt morgen een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tubeke. De spelers zullen een zwarte band dragen als teken van medeleven met de familie van de jeugdspeler.