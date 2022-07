Familie en vrienden nemen afscheid van verdronken peuter Raheem (2) in moskee Beringen

Familie, vrienden en leden van de moskee van Beringen hebben vrijdagnamiddag de uitvaart bijgewoond van Raheem (2). De jongen die op 8 september 2 jaar zou worden, verdronk dinsdagvoormiddag in een vijver in Kiewit.

Het was een sereen afscheid met gebed en bezinning. De rouwenden kwamen samen voor het begrafenisgebed in de moskee aan de Hasseltsesteenweg in Beringen. Daar konden de aanwezigen Raheem groeten. Raheems papa heeft Pakistaanse roots en is moslim. Ook voor Elke Rienckens, de mama van Raheem, is religie belangrijk.

“We houden ons sterk”, zegt mama Elke. “Het is zo moeilijk om je kind plots en veel te vroeg te moeten afgeven. Het geloof helpt ons de kracht te vinden om dit verlies te verwerken. Hartverwarmend om te zien hoe vrienden, familie en de moskee zij aan zij de begrafenis bijwoonden. Hier putten wij enorm veel steun en kracht uit.”

Er was veel volk op het afscheidsgebed. Zo ook leden van Het Open Poortje uit Lummen, een ontmoetingscentrum. Jan De Vriendt is een goede vriend van de familie en ook lid van Het Open Poortje: “We waren enorm aangeslagen toen we hoorden dat het om Raheem ging”, vertelt Jan. “We komen geregeld samen in Het Open Poortje voor een babbel of een fijne activiteit. Ik heb twee weken geleden nog met Raheem gespeeld.”

Volgens Tayfun Arslano van uitvaartcentrum Hizir, die de uitvaart heeft gecoördineerd, is het een waardig afscheid geworden: “Ondanks de religieuze en culture verschillen van beide families hebben de twee gemeenschappen samen waardig en met respect afscheid genomen van Raheem. Na het afscheidsgebed in de moskee van Beringen werd Raheem overgebracht naar de begraafplaats in Hasselt, waar een perk is gereserveerd voor moslims. Ik hoop dat de ouders de kracht vinden om dit verlies te verwerken.”

© Zahra Boufker

© Zahra Boufker