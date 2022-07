In Nederlandse gevangenissen wordt op grote schaal drugs binnengesmokkeld via belastingbrieven

Belastingbrieven die naar gedetineerden worden gestuurd zullen in Nederlandse gevangenissen niet meer als ‘vertrouwelijk’ worden behandeld. En daar is een goede reden voor. Ze worden op grote schaal gebruikt om er Spice mee binnen te smokkelen, een gevaarlijke vloeibare synthetische drug die op papier wordt gespoten.

Gevangenissen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben besloten om belastingbrieven niet meer als vertrouwelijk te behandelen. Ook die worden nu geopend en gecontroleerd, net zoals reguliere post.

Bij ons, zegt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen, wordt enkel post tussen gedetineerden en advocaten als vertrouwelijk beschouwd en ook behandeld. Al worden brieven wel gecontroleerd op echtheid. Alle andere post wordt gecontroleerd om te zien of er geen verboden voorwerpen of middelen in zitten. De post wordt evenwel niet gelezen.”

In Nederland is nu ontdekt dat blauwe belastingbrieven worden misbruikt om er synthetische cannabinoïde mee binnen te smokkelen. Die chemische vloeistof is erg verslavend en wordt op papier gespoten. Ze is onzichtbaar en geurloos en niet te traceren met klassieke drugtetsts.

Papier wordt ingespoten en dan te drogen gehangen — © Bart Olmer

Eens binnengesmokkeld worden de papieren in fijne reepjes geknipt en zoals cannabis in tabak gerold en opgerookt.

Likken aan foto’s

In de gevangenissen levert een A4-tje met Spice tweeduizend euro op, aldus twee gevangenismedewerkers in het Groningse Ter Apel.

Post is overigens sinds jaar en dag de smokkelmethode bij uitstek in de gevangenissen, zeggen cipiers. Kindertekeningen, briefjes van kinderen aan hun vader of moeder, een foto van een geliefde, niets is wat het lijkt. “Ze likken zelfs aan de gladde kant van een foto, waar de Spice op gespoten is.”

Zelfs postzegels worden in vloeibare drugs gedrenkt en opgestuurd.