Mallorca maakt einde aan zuiptoerisme, eerste bars gesloten

Het uiterst populaire Spaanse vakantie-eiland Mallorca wil een einde maken aan het zogenoemde ‘zuiptoerisme’. De autoriteiten sloten de eerste bars en binnenkort gaan er meer dicht. De maatregelen zijn vooral gericht tegen horecagelegenheden die in trek zijn bij Duitsers en Britten. Volgens media is er nog nooit zo streng opgetreden.

Allerlei excessen waren de regionale regering van Mallorca en de andere Balearen-eilanden al jaren een doorn in het oog. Zo wordt alcohol geserveerd of verkocht aan minderjarigen, zelfs als ze nauwelijks nog kunnen staan. Bars en dansclubs sturen schaars geklede jonge meisjes in bikini of ondergoed de straat op om klanten te lokken. Hordes toeristen proberen zo snel mogelijk dronken te worden.

Antizuiptoerismewet

Om te beginnen gaan nu acht bars uit voorzorg dicht. Ze moeten rekening houden met permanente sluiting. De autoriteiten baseren zich op de zogenoemde antizuiptoerismewet, die sinds begin 2020 geldt maar door corona pas sinds kort daadwerkelijk wordt toegepast.

Vier bars zijn op de uitgaansplek Ballermann, die vooral geliefd is bij Duitse bezoekers. De andere vier horecagelegenheden bevinden zich in Magaluf, vooral populair bij de Britten. Er lopen nog ruim negentig onderzoeken naar overtredingen van de wet. “Het is de eerste keer dat bars op de Balearen om dergelijke redenen worden gesloten”, aldus minister van Toerisme Iago Negueruela. Hij kondigde meer sancties en maatregelen aan: “We zeggen basta tegen een bepaalde vorm van toerisme.”