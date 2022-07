Rusland en Oekraïne sluiten akkoord over graan en voorkomen zo mogelijk wereldwijde voedselcrisis

Door de Russische invasie zat het Oekraïens graan geblokkeerd in de havens in de Zwarte Zee. Daardoor gingen de prijzen van het graan de hoogte in en dreigde in veel landen een voedseltekort.

Na lang onderhandelen ondertekenden de vier partijen vrijdag een akkoord in Istanbul.

Concreet zal een coalitie tussen Oekraïne, Turkije en de VN het laden van het graan op boten in Oekraïense havens monitoren. Oekraïense boten zullen commerciële boten gidsen doorheen de Zwarte Zee, waar nog steeds mijnen aanwezig zijn. De boten zullen de Zwarte Zee oversteken richting Turkije terwijl ze in de gaten gehouden worden door een centraal coördinatiepunt in Istanbul dat bemand wordt door vertegenwoordigers van de VN, Oekraïne, Turkije en Rusland.

Geen aanvallen op commerciële schepen of havens

Boten die Oekraïne binnenvaren zullen door hetzelfde coördinatiepunt geïnspecteerd worden om er zeker van te zijn dat ze geen wapens aan boord hebben.

Rusland en Oekraïne hebben toegezegd geen commerciële schepen of havens aan te vallen die actief deelnemen aan het transport van graan. Vertegenwoordigers van Turkije en de VN zullen de Oekraïense haven in de gaten houden en nagaan of de regels van het akkoord gerespecteerd worden.

Oekraïne en Rusland sloten vrijdag beiden afzonderlijke overeenkomsten met Turkije en de VN, die bemiddelde.

