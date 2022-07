Belgische zakenman Johan Daumerie geweigerd op vlucht naar Brussel

Johan Daumerie, de Belgische zakenman die bijna twee jaar heeft vastgezeten in Dubai, is vrijdag niet vertrokken op een vlucht die hem naar huis zou vliegen. Er zou sprake zijn van een administratieve fout.

De 50-jarige Dilbekenaar zou om 14.20 uur een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Emirates nemen richting Brussels Airport. Hij zou daar landen om 19.20 uur, maar Daumerie laat weten dat hij het emiraat uiteindelijk toch niet mocht verlaten.

Daumerie kreeg vorig jaar een uitreisverbod nadat de verstandhouding met zijn lokale zakenpartner, een prominente familie in het emiraat, op de klippen was gelopen. Na een lange juridische strijd werd hij in mei vrijgesproken door een lokale rechtbank. Vrijdag wou hij huiswaarts vliegen, maar aan de grenscontrole bleken er problemen met zijn papieren.

Daumerie stelt dat het gaat om een administratieve vergissing en hoopt de kwestie volgende week op te lossen.