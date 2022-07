Wereldkampioen Julian Alaphilippe herneemt zaterdag in de Ethias-Ronde van Wallonië: “Ik wil zo snel mogelijk opnieuw een koers winnen”

Voor het eerst sinds het Frans kampioenschap in Cholet zit wereldkampioen Julian Alaphilippe zaterdagmiddag opnieuw in het peloton. En al meteen eindigt de eerste etappe van de Ethias-Ronde van Wallonië op de Muur van Hoei. “Ik heb me niet voorbereid zoals op een Waalse Pijl, maar ik kan niet wachten om opnieuw een koers te winnen”, aldus de Franse wereldvedette van Quick-Step-Alpha Vinyl vrijdagmiddag in een persconferentie online.

Hoe gaat het met u?

“Ik ben ongelofelijk blij dat ik morgen (zaterdag, red) opnieuw een rugnummer draag. Sinds mijn crash in Luik-Bastenaken-Luik reed ik alleen maar het Frans kampioenschap. Het is een ietwat aparte periode geweest. Speciaal, zo zonder Tour. Ik ben veertien dagen op hoogtestage geweest naar Livigno. Ik ben benieuwd hoe ver ik nu conditioneel sta in functie van wat volgt. Ik voelde me op stage goed. Het is direct al een goede test met onmiddellijk de Muur van Hoei. Ik ben ongeduldig om te weten hoe ver ik sta.”

Het is toch wel apart om precies daar je comeback te vieren, op de Muur waar je tot drie keer toe de Waalse Pijl won.

“En toch zit ik ergens in het ongewisse. Ook al ken ik die aankomst heel goed. Ik houd er geweldig van. Ik heb nu vooral nood om conditioneel enkele werkpunten voor mezelf te ontdekken. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Trainen is leuk, maar ik heb goesting om te koersen. Er gaat niets boven de koers, de competitie. Een wedstrijd is nog wat anders dan trainen. Ik heb stress noch druk. Ik wil me amuseren en inspanningen doen. Die eerste arrivée is al heel simpel: de benen duiden de winnaar aan. Het zal een goede test voor mij zijn. Ik ben benieuwd. Het zal pijn doen. Dat ben ik zeker. Ik hoop op goede benen.”

Jouw Muur van Hoei, is het al mogelijk om meteen uit te pakken?

“Het is niet mijn Muur, hé, ik heb er enkel maar drie keer gewonnen. Ik verfoei evenveel die Muur als dat ik ervan hou. Ik weet niet of het mogelijk is om nu al in Hoei te winnen. Ik heb veel op uithouding getraind, veel hoogtemeters gemaakt tijdens die paar weken in Livigno. Ik heb niet specifiek naar de Muur toegewerkt. Ik hoop wel dat ik er aangenaam verrast word. Het is een finish die ik koester. En mezelf al dikwijls leuke momenten heb bezorgd, ook al heb je daar boven altijd veel pijn aan de benen.”

Kijk je ook naar de Ronde van Frankrijk?

“Ja hoor, eenmaal mijn trainingen zijn afgewerkt. Nee, het valt me niet zwaar dat ik er niet bij ben. Ik heb genoeg te doen: dat is niet alleen trainen, maar er is ook nog mijn leven als papa.”

© Sirotti / Icon Sport

De manier waarop je naar het WK gaat is onuitgegeven voor u? Het is vijf jaar geleden dat je de Vuelta een eerste keer reed.

“Het is door omstandigheden anders. Ik heb er ook over gewaakt dat ik de nodige frisheid behoud, want het is de bedoeling de conditiepiek rond het WK en de Ronde van Lombardije te krijgen. Ik wil ook niet té snel in topvorm zijn. Ik wil het seizoen beter eindigen dan ik begon. Vandaar dat ik erover waakte dat ik niet als een gek lag te trainen zodat ik te snel in topvorm ben. Juist daarom is het interessant om de volgende vijf dagen uit te vissen waar ik sta ten opzichte van de concurrentie.”

“Na de Ronde van Wallonië rijd ik twee dagen later de Clasicá San Sebastián, een koers die ik heel graag rijd, dan nog de Ronde van de Ain en dan nadert de Vuelta zeer snel. Ik wil na deze vijf dagen een eerste balans maken. Ook al heb ik het parcours van de vijf dagen nog niet in detail bekeken. Het is toch elke dag rond de drieduizend hoogtemeters. En dat er ook kasseien in zitten. Het zijn natuurlijk de renners die de koers maken, maar op papier is het toch een redelijk moeilijke vijfdaagse.”

“Ik denk dat ik een zeer goed programma heb richting Vuelta en het WK. Er waren ook weinig andere opties qua wedstrijden. Tenzij je opnieuw op stage gaat, maar ik wil koersen.”

Is de Vuelta een goede voorbereiding op het WK in Australië, want er rest maar weinig tijd tussen het einde én Wollongong?

“Zeker weten. We gaan naar Utrecht met de bedoeling dagzeges te behalen en met Remco Evenepoel een goede eindklassering na te streven. Heel de ploeg is rond deze twee objectieven gebouwd. Ik ben blij dat ik naar Spanje kan, maar na San Sebastián weet ik al goed waar ik me conditioneel zal bevinden. In de Vuelta is niet alles rondom mij gecentreerd. Dat komt me goed uit. Dat neemt druk bij mij weg. Dat motiveert me zelfs nog meer.”

Met als uiteindelijk doel een gooi doen naar een triple crown in Australië op het WK?

“Natuurlijk zit dat al ergens in het achterhoofd, maar het is nog veraf. Ik weet alleen dat het daar plaatsvindt. Dat het lastig zal zijn… Ik heb het parcours nog niet bestudeerd, nog geen contact gehad met de Franse bondscoach Thomas Voeckler. Ik wil in de eerste plaats opnieuw koersen. Het ritme terugvinden, aanvallen, resultaten gaan zoeken. Ik wil zo snel mogelijk winnen. Daarna zien we wel. Ik wil de conditie rustig opbouwen. Om die reden heb ik de afgelopen weken eerder minder dan meer gedaan. Er goed over wakend voldoende te rusten. Het is niet de bedoeling dat ik supersnel de topconditie heb. Ik weet hoe ik functioneer. Ik verwacht me aan een eerder lastige vijfdaagse in Wallonië. Daarna hoop ik twee dagen goed te kunnen recupereren. Onderschat ook dit deelnemersveld niet. Het is niet meer zoals vroeger dat je zomaar snel een koers meeneemt en wint. Elke wedstrijd is het niveau heel hoog. Al zal ik niet zoveel stress hebben als voor een klassieker of voor een Tour, zaterdagmiddag richting Hoei. Maar het is niet de bedoeling dat ik hier in elke etappe achterin hang.”

Denk je nog dikwijls na over die vreselijke val in de Ronde van Lombardije waarbij je o.a. de schouderblad brak?

“Natuurlijk. En al zeker de eerste dagen spookte dat door mijn hoofd. Ik hoop alleen maar dat er geen valpartijen volgen. Iedereen valt wel eens, maar dit jaar was het toch allemaal een beetje wat veel. Ik was dikwijls ziek in het begin van het seizoen. Ik had dit jaar nog niet veel geluk. Ik was heel weinig dagen op het niveau dat ik voor mezelf wou. Het was een aaneenschakeling van de merde. En met die regenboogtrui was ik altijd wel ergens verwacht en opgemerkt. Zodra het wat minder gaat, dan lees je direct dat het catastrofaal is. Zelfs al trek ik me dat niet echt aan, ik wist voor mezelf dat ik om verschillende, véél redenen niet het door mezelf verwachte niveau had. Maar ik heb geen negatieve gedachten. Ik heb die episode achter me heen gelaten. Ondertussen heb ik vooral goesting om opnieuw het niveau terug te vinden waarmee ik vorig jaar het seizoen afsloot. En dat krijg je maar opnieuw door jezelf pijn te doen tijdens de trainingen en jezelf pijn te doen onder de koersen.”