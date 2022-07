Onze tv-tips: avondvullend gesprek, beroemde band en leuke animatiefilm

VPRO Zomergasten

NPO2, zo, 20.15u

Het programma waar Alleen Elvis Blijft Bestaan de mosterd haalde. Het drie uur durende interviewprogramma is ondertussen al toe aan de 35e jaargang. Het concept is steeds hetzelfde: een gast die de hele avond babbelt aan de hand van zijn favoriete tv-fragmenten. Deze keer tv-presentator Humberto Tan. Aansluitend krijg je er ook zijn favoriete film Philadelphia bij.

Coldplay: A Head Full of Dreams

Canvas, zo, 22u

Deze documentaire vertelt de geschiedenis van enkele studievrienden die een groep begonnen onder de naam Coldplay en zo uitgroeiden tot een van de grootste poprockbands ter wereld. Voor het eerst vertellen de groepsleden zelf hun complete verhaal. We zien slungelige pubers die met de jaren transformeren tot wereldsterren. Uiteraard ontbreekt ook hun muziek niet.

Coco

VTM, za, 20.35u

Miguel is een enthousiaste jongen uit Mexico. Hij ontdekt een oud mysterie dat hem naar een bijzondere reünie leidt. Tijdens Día De Los Muertos komt hij terecht in de fantastische wereld van de doden. Een apart onderwerp om aan kleine kinderen, de hoofddoelgroep, voor te schotelen, maar als het hiernamaals er zo kleurrijk en vrolijk uitziet, kom je ermee weg. (tove)