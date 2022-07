Geen Ilan Van Wilder in de Ronde van Wallonië: buikgriep dwingt jonge Belg tot forfait

Quick Step - Alpha Vinyl zal morgen zonder Ilan Van Wilder starten in de Ronde van Wallonië. Van Wilder kreeg de voorbije dagen te kampen met buikgriep en moet nu forfait geven voor de rittenkoers in eigen land. Van Wilder wordt in de selectie van de Belgische WorldTourformatie vervangen door Stan Van Tricht.

De jonge renner kende dit seizoen al een portie pech. Zo miste hij de Ronde van Italië nadat hij een gebroken kaakbeen opliep bij een val in Luik-Bastenaken-Luik.

De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe, Tim Declercq, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Stijn Steels en de Italiaan Davide Ballerini behoren verder tot de selectie van Quick Step - Alpha Vinyl voor de Ronde van Wallonië.