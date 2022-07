Je staat je ’s ochtends voor de spiegel klaar te maken voor een belangrijke meeting. Je bent eigenlijk al iets te laat en wil net naar beneden gaan. En plots zie je hem. Een grote rode puist in het midden van je wang. Presentabel is anders, dus je knijpt hem uit, wat een gapende krater achterlaat. Dat had je beter niet gedaan, maar wat dan wel? En is elke puist zomaar een puist?