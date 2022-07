Simon Yates verlengt contract bij Team BikeExchange-Jayco tot 2024: “Iedereen kent me hier goed”

Goed nieuws voor Team BikeExchange-Jayco. Na de eerdere topprestaties in de Ronde van Italië heeft het het contract van Simon Yates verlengt. De Brit staat nu tot 2024 onder contract.

De 29-jarige Yates rijdt sinds 2014 voor het team dat eerder Orica GreenEDGE en Mitchelton-Scott heette. De Brit schreef voor zijn ploeg de Ronde van Spanje in 2018 op zijn naam. Verder won hij twee ritten in de Ronde van Frankrijk, zes etappes in de Giro en het eindklassement in Tirreno-Adriatico (2020). In 2021 werd de klimmer derde in de Ronde van Italië. Zijn beste resultaat in de Tour is een zevende plaats in 2017.

“Ik heb veel successen gekend en ook veel mislukkingen, desondanks bleef het team me steunen. Iedereen binnen het team kent me heel goed. De sfeer die er in het team hangt, is belangrijk geweest voor mijn beslissing”, aldus de Brit.

Ook de naam van broer Simon Yates wordt genoemd bij Team BikeExchange-Jayco. Het contract van Simon loopt af bij Ineos Grenadiers en hoopt op een hereniging met zijn broer.

