VK heeft Rwanda al 120 miljoen pond betaald voor vastgelopen migrantenwet

Ambtenaren van de regering van het Oost-Afrikaanse land hebben bevestigd de volledige initiële betaling voor de in april getekende overeenkomst te hebben ontvangen.

Afgelopen maand gaf Downing Street al toe dat er geld was betaald maar weigerde te zeggen hoeveel en wanneer dat was gebeurd, omdat de informatie “vertrouwelijk” was.

De eerste uitzettingsvlucht werd in juni aan de grond gehouden na een reeks juridische bezwaren en een nieuwe poging staat nog niet gepland.

Op de vraag van verslaggevers hoeveel geld al door het VK was betaald, zei de Rwandese regeringswoordvoerster Yolande Makolo: “Er was een eerste overschrijving van 120 miljoen pond. Dat bedrag is al betaald en we gebruiken het geld om ons voor te bereiden.”

Rwanda blijft “toegewijd” aan de samenwerking, zei ze ook nog.

Verschillende asielzoekers, de vakbond voor openbare en commerciële diensten (PCS) en de liefdadigheidsorganisaties Care4Calais, Detention Action en Asylum Aid vechten de wettigheid van de deal van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan; de volgende rechtszittingen zijn gepland in september en oktober.

Door de lopende rechtszaken wordt hier en daar geopperd dat een nieuwe vlucht pas mogelijk zijn in de winter.

Enkele migranten die een uitzettingsbevel voor Rwanda hebben gekregen, zijn al vrijgelaten uit asielcentra omdat er nog geen andere vlucht gepland staat.

Eerder deze week oordeelde de Commissie Binnenlandse Zaken in het Lagerhuis dat er “geen bewijs” is dat de maatregel een afschrikeffect veroorzaakt.

Sinds de ondertekening van de deal door minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel hebben meer dan 1.000 migranten het Kanaal overgestoken.