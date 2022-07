De Bleeker roept consument op schadevergoeding te eisen van Ryanair

Door de staking van de piloten van Ryanair zijn dit weekend al zo’n 120 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi Airport geschrapt. Die passagiers hebben bepaalde rechten als consumenten. Wie bij Ryanair een ticket kocht, heeft bij een annulatie recht op een alternatieve vlucht of een terugbetaling. Daarnaast heeft de reiziger ook recht op een schadevergoeding. Die vergoeding bedraagt 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand.

In principe kunnen vliegmaatschappijen overmacht inroepen om de schadevergoeding te weigeren. Maar in dit geval mag dat volgens De Bleeker niet gebeuren. Zij verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie dat stelde dat stakingen door eigen personeel naar aanleiding van arbeidsomstandigheden geen buitengewone omstandigheden zijn. Het maakt met andere woorden deel uit van het normale reilen en zeilen van een luchtvaartmaatschappij.

“Het is cruciaal dat consumenten de schadevergoeding eisen”, zegt De Bleeker. In de toekomst moet het opeisen van die vergoeding volgens haar ook makkelijker worden. “De informatie en de klachtenbehandeling bij de overheid zit vandaag te verspreid. In het uniek consumentenloket dat ik aan het bouwen ben, brengen we dat allemaal samen”, klinkt het.

Voor reizigers die een pakketreis hebben geboekt, is de regeling anders. Wie een pakketreis heeft geboekt met daarin een geannuleerde vlucht, klopt best aan bij de organisator van die pakketreis. In de meeste gevallen is dat het reiskantoor. Dat kantoor zal dan een gelijkwaardig alternatief aanbieden of een alternatief met bijhorende prijsvermindering.

Mensen kunnen in principe ook hun reis kosteloos annuleren en een volledige terugbetaling vragen wanneer de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke impact hebben op de geboekte pakketreis. “Je moet je dus geen zorgen maken over de kosten voor bijvoorbeeld je hotel. Alle aspecten van je pakketreis worden meegenomen in de oplossing die de reisorganisator voor jou uitwerkt”.