Vermiste moeder (35) en dochter (8) gezond en wel teruggevonden

Bénédicte en haar dochtertje namen op vrijdag 15 juli de trein vanuit het station Guillemins in Luik naar Oostende. Ze logeerden er in een hotel, waar ze dinsdagavond rond 19.30 uur vertrokken. Ze zouden die avond laat thuis komen, zei haar familie – met wie Bénédicte telefonisch contact hield – in de Waalse media.

Haar familie ging de twee opwachten op het station van Luik, maar volgens hen zaten de moeder en haar dochter niet op de trein. De familie trok zelf nog naar Oostende om hen daar te zoeken, maar donderdag bleek dat de twee dinsdagavond laat wel in Luik waren aangekomen.

Vrijdag liet een familielid kort na 15.00 uur aan de redactie van SudPresse weten dat Bénédicte en haar dochter veilig en wel teruggevonden zijn. (sgg)