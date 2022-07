Bernd Hollerbach begint vol focus aan nieuw seizoen met STVV“Ik verwacht Union opnieuw bovenaan”

De focus is er bij de mannen van Bernd Hollerbach, die vrijdag voor de training de pers te woord stond op Stayen. “Ik hoop in onze thuismatchen meer meeval te hebben dan vorig seizoen”, knipoogde Hollerbach. “Met de eenheid die intussen gevormd werd met onze fans, moet dat lukken.”

“Ik ben blij dat we eraan kunnen beginnen”, zo sprak Bernd Hollerbach op zijn persconferentie. “Iedereen toont een grote bereidheid, dat is hetgeen ik moet hebben. Of jullie mijn typeploeg gezien hebben tegen Francs Borains? Op één of twee posities na allicht. Die knopen moet ik nog doorhakken. Vast staat dat we een sterke tegenstander voor de kiezen krijgen. Union zal nog altijd in hetzelfde systeem spelen: in blok, met een snelle omschakeling. Ik blijf erbij: ze waren voor mij vorig seizoen de echte kampioen. Ik verwacht hen echt opnieuw bovenaan in de rangschikking. Ze zullen ook nog wel toehappen op de transfermarkt.”

Over transfermarkt gesproken, ook STVV zoekt nog een spits. “Hoeveel keer ik Hara al gebeld heb?”, herhaalde Hollerbach onze vraag. “Twee keer. De eerste keer zat hij in Japan. De tweede keer in Spanje. Tja, iedereen weet dat ik hem er nog graag bij wil. Bruno heeft zijn kwaliteit deze week op training getoond. Hem wilde ik al lang. Maar Hara is een ander type. Groot, sterk. Ik wil hem erbij, maar dat is werk voor mijnheer Tateishi en Andre Pinto.”

“Het wordt sowieso een raar seizoen. Met die break van zes weken omwille van het WK. Ik denk dat elke ploeg zich goed versterkt heeft, om zeker niet bij die laatste drie verzeild te geraken. De clubleiding spreekt over de eerste kolom. Dat mag, maar makkelijk zal het niet zijn. Verstandig vind ik het niet om nu over play-offs te spreken. We willen in eerste instantie zo snel mogelijk veertig punten. Dan kijken we verder. ”

STVV was vorig seizoen vooral een uitploeg, wat kan de coach doen om van de Kanaries weer een echt thuisteam te maken? “We hebben vorig seizoen thuis wat pech gehad. Zoals tegen Anderlecht en Oostende. Maar de eenheid die we intussen gekweekt hebben met de supporters moet het voor de tegenstanders hier weer moeilijker maken.”