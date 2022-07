UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 19. Snelle overgangsetappe eindigt in nieuwe ritzege voor Jumbo-Visma, Christophe Laporte verrast peloton

Gele trui:Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Jonas Vingegaard

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Het wedstrijdverhaal was snel geschreven. Van in de start reed een groep van vijf weg: Quinn Simmons, Matej Mohoric, Taco van der Hoorn, Nils Politt en Mikkel Honoré. De Deen van Quick-Step - Alpha Vinyl zorgde ervoor dat zijn vijf resterende ploegmaats zich in de achtervolging niet hoefden te moeien zodat ze zich optimaal konden focussen op de sprint met Fabio Jakobsen. Het vijftal kreeg slechts een beperkte voorsprong en, vreemd genoeg, leek de vlucht er na vijftig kilometer al op te zitten. Net op het moment dat de vluchters gegrepen leken te worden, demarreerde Honoré opnieuw. Politt liet zich uitzakken, de overige vluchtgezellen niet zodat we nu een kopgroep van vier kregen. Ook zij kregen nooit meer dan een minuut voorsprong.

In het peloton werd het tempo bepaald door Lotto-Soudal (Caleb Ewan), Alpecin-Deceuninck (Jasper Philipsen), Team BikeExchange (Dylan Groenewegen) en Team DSM (Alberto Dainese). Deze kans wilden de spurters zich niet laten ontnemen na al het lijden om over Alpen en Pyreneeën te geraken.

Enfin, een gezapige etappe dus maar wel aan hoge snelheid. Op de Côte de la cité médiévale de Lauzerte - we verzinnen het niet - versnelden Simmons en Mohoric. Enkele kilometers verder ging Simmons solo. De jongste renner van het Tourpeloton is duidelijk niet de meest anonieme.

Het peloton scheurde wel eventjes tijdens één van de beklimmingen van vierde categorie. Fabio Jakobsen zat in het tweede deel van het peloton maar alles liep opnieuw samen. Simmons kwam nog als eerste boven op de tweede helling van vierde categorie maar net voorbij de top van de helling zat ook zijn avontuur erop.

De finale was toch weer iets lastiger dan gedacht. Een aanvalletje van… Pogacar leidde een geanimeerde finale in. Fred Wright, Jasper Stuyven en Alexis Gougeard sloegen een kloofje van een halve minuut. De alarmbellen gingen af bij de spurtersploegen, voor Guillaume Van Keirsbulck het signaal om zich nog eens plat te leggen. Ook de ploegmaats van Peter Sagan mengden zich in de achtervolging op het sterke drietal. Stuyven en co zorgden voor nervositeit in het peloton en toen ook Matteo Cattaneo er de brui aangaf, was het plots aan de ploegen van de klassementsrenners en die hadden duidelijk geen zin. Wout van Aert reeds rustig zijn tempo en verraadde dat hij niet zou deelnemen aan de massaspurt.

Het drietal bleef vooraan gas geven maar het peloton had zijn inspanning perfect getimed. Bij het aansnijden van de laatste kilometer waren de drie vluchters eraan voor de moeite. Christophe Laporte probeerde met een demarrage nog de spurt te ontlopen. De Fransman bleef uit de greep van het peloton en schonk Jumbo-Visma de vijfde zege in deze Tour.

Wat deden de favorieten?

Veilig binnenkomen en de krachten sparen voor de tijdrit van morgen. Het peloton scheurde nog wel op één van de weinige klimmetjes maar de klassementsrenners zaten allemaal vooraan.

Een rustige dag voor Jonas Vingegaard. — © BELGA

Tadej Pogacar kon het toch weer niet laten en besloot op iets meer dan dertig kilometer van de finish toch maar eens de benen te strekken. Wout van Aert zelf besloot de nummer twee van het klassement tot de orde te roepen. Plagerijtjes tussen de klassementsjongens, het hoort erbij!

Wat deden de Belgen?

Controleren in dienst van de spurters. Philippe Gilbert was de Lotto-renner van dienst om mee het tempo van het peloton te bepalen. Guillaume Van Keirsbulck deed hetzelfde voor Alpecin-Deceuninck in dienst van Jasper Philipsen. In de spurt zelf was het uitkijken naar Jasper Philipsen en naar Wout van Aert en of hij zich zou moeien in de strijd om de ritzege. Door de ziekte van Mads Pedersen mocht ook Jasper Stuyven zijn eigen ding doen. Hoe dat is afgelopen, las u eerder al.

Verder nog iets dat u moet weten?

Enric Mas (Movistar) ging niet meer van start na een positieve coronatest. De Spanjaard stond nochtans op de elfde plaats in het algemeen klassement.

De Tour werd voor een derde keer tot stilstand gebracht door demonstranten. — © REUTERS

De etappe werd voor de derde keer in deze Tour verstoord door activisten die de rijweg blokkeerden. De vijf vluchters werden tegengehouden, net als het peloton. Een vijftal minuten later mochten de vijf weer vertrekken met een voorsprong van 1’20”. Bradley Wiggins, geen grote fan van activisten die de Tour verstoren, kwam met de verklaring: het waren zijn kroegmakkers die naar Frankrijk waren afgezakt om de tiende verjaardag van zijn Tourzege te vieren.

Rituitslag:

1. Christophe Laporte (Fra)

2. Jasper Philipsen op 1”

3. Alberto Dainese (Ita)

4. Florian Sénéchal (Fra)

5. Tadej Pogacar (Slo)

6. Amaury Capiot

7. Dylan Groenewegen (Ned)

8. Hugo Hofstetter (Fra)

9. Luka Mezgec (Slo)

10. Caleb Ewan (Aus)

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 3’21”

3. Geraint Thomas (GBR) op 8’

4. David Gaudu (Fra) op 11’05”

5. Nairo Quintana (Col) op 13’35”

6. Louis Meintjes (ZAF) op 13’43”

7. Aleksandr Vlasov (Rus) op 14’10”

8. Romain Bardet (Fra) op 16’11”

9. Alexey Lutsenko (Kaz) op 20’24”

10. Adam Yates (GBR) op 20’32”