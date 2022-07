Hoe Ed Sheeran plots de boel op stelten zette in sterrenzaak: “Hij vroeg een gitaar, maar kreeg een dj-booth”

Wat een topweek voor The Jane, het sterrenrestaurant van Nick Bril. Eerst werd de zaak opgenomen in ‘The World’s 50 Best Restaurants’, een lijst samengesteld door meer dan duizend culinaire experts. En dan kwam Ed Sheeran eten én de boel op stelten zetten, met een privéconcert voor alle gasten. Chef-kok Nick Bril geniet nog na: “Ik had tranen in mijn ogen.”

De Britse superster was volgens Nick Bril enorm toegankelijk. “Je hebt echt twee soorten bekende mensen. Je hebt enerzijds personen die door hun bekendheid een onbereikbaarheid gaan uitstralen. Anderzijds heb je Ed Sheeran, hij was zo down to earth.”

© Instagram Nick Bril

Bril: “Ik wou hem met zijn rug naar de zaal zetten, zodat mensen hem minder snel zouden herkennen, maar dat wilde hij niet. Dus daar zat hij dan met zijn gezicht naar al de mensen toe. Samen op de foto gaan met de gasten van het restaurant? Dat was allemaal geen probleem voor Ed. Hij liep ook geregeld door de zaal en sloeg een praatje met de mensen.”

Zonder gitaar

Rond 23.30 uur ging het feestje dan van start. “Ed Sheeran kwam naar me toe en vroeg naar een gitaar. Die had ik niet, wel een dj-booth, Spotify en een microfoon. Hij was enthousiast en stelde voor om een karaoke te houden”, vertelt Nick Bril.

© RR

Iedereen in de zaal was enorm enthousiast, ook Nick Bril zelf. “Alle gasten applaudisseerden. Het was echt een supermooi moment, ik had tranen in mijn ogen.” Bovendien waren er enkele gasten helemaal van de Verenigde Staten naar België overgevlogen voor Ed Sheerans concert. Het was enorm schrikken toen de popster plots twee tafels van hen verwijderd zat.

Kers op de taart

Voor Nick Bril is het dus een heel speciale week geweest. “We hebben pas heel goed gescoord in ‘The World’s 50 Best Restaurants’ en gisteren was een enorme kers op de taart. We zijn echt enorm dankbaar dat we op deze manier Antwerpen en België in de spotlight kunnen zetten.”

Toch blijft de sterrenchef erg nuchter. “Vandaag gewoon weer rustig voetjes op de grond, lekker in de keuken staan en de mensen net zo entertainen als gisteren.”