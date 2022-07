Charles Leclerc en Max Verstappen aan elkaar gewaagd tijdens eerste oefensessie GP van Frankrijk, Carlos Sainz krijgt gridstraf

De Monegask Charles Leclerc heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Frankrijk de snelste tijd gereden. In zijn Ferrari was de Monegask een fractie sneller dan Max Verstappen.

De rijders kregen met het circuit van Paul Ricard niet alleen een erg ‘kleurrijk’ circuit voorgeschoteld, ook de temperaturen lopen erg hoog op. Gelukkig werden voor zowel de rijders alsook de fans de nodige mogelijkheden voor verkoeling voorzien, sommigen fans keken zelfs letterlijk vanuit een zwembad.

Het belangrijkste was uiteraard de actie op de baan en daarin zagen we voor de tweede keer dit seizoen de Nederlander Nyck de Vries in actie komen. De Vries mocht bij Mercedes niemand minder dan Lewis Hamilton tijdens een oefensessie vervangen, een unieke kans voor de Formule E-rijder om extra F1-ervaring op te doen.

Het circuit van Paul Ricard kenmerkt zich door de kleurrijke uitloopstroken die de banden erg belasten. De blauwe stroken vallen nog mee maar vooral de rode uitloopstroken moeten absoluut vermeden worden, anders dreigt een extra bezoek aan de pits voor een nieuw setje banden.

Uiteindelijk was het Charles Leclerc die in de Ferrari de snelste tijd liet noteren, gevolgd voor Max Verstappen en Carlos Sainz die in de tweede Ferrari de top drie vervolledigde.

Carlos Sainz krijgt gridstraf van zeker tien plaatsen

Carlos Sainz Jr krijgt zondag dan weer een gridstraf van minstens tien plaatsen. Zijn team Ferrari plaatste nieuwe elektronica in zijn bolide en overschreed daarmee het quotum dat per seizoen is toegelaten.

De Internationale Automobielfederatie (FIA) gaf aan dat de nummer vier in de WK-stand door deze niet-reglementaire actie tien plaatsen wordt achteruitgezet op de startgrid op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet. Maar vermoedelijk zal Ferrari nog aan de wagen sleutelen, waardoor Sainz mogelijk nog verder achterin zal moeten starten.

De bestraffing voor Sainz was verwacht, nadat zijn motor ontplofte tijdens de vorige GP in Oostenrijk. De Spanjaard kwam ongedeerd uit zijn brandende bolide.

01 Charles Leclerc Ferrari 1:33.930 23

02 Max Verstappen Red Bull 1:34.021 19

03 Carlos Sainz Ferrari 1:34.268 21

04 George Russell Mercedes 1:34.881 25

05 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.979 21

06 Sergio Perez Red Bull 1:35.174 21

07 Lando Norris McLaren 1:35.232 21

08 Alex Albon Williams 1:35.414 24

09 Nyck De Vries Mercedes 1:35.426 23

10 Daniel Ricciardo McLaren 1:35.660 21

11 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:35.676 21

12 Lance Stroll Aston Martin 1:35.810 19

13 Esteban Ocon Alpine 1:35.828 21

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.851 24

15 Fernando Alonso Alpine 1:35.875 22

16 Mick Schumacher Haas 1:36.022 19

17 Kevin Magnussen Haas 1:36.104 22

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.127 26

19 Robert Kubica Alfa Romeo 1:36.332 19

20 Nicholas Latifi Williams 1:37.043 23

