Dertigjarige man verdrinkt nadat zinkgat opent in zwembad tijdens bedrijfsfeest

Een dertigjarige man is om het leven gekomen toen en zinkgat plots opende onder een zwembad in Israël. Enkele collega’s, die ook aanwezig waren voor een bedrijfsfeest, probeerden snel het zwembad uit te klimmen, maar de man kon zich door de stroming niet meer uit de put trekken. Reddingsteams moesten zich een weg onder het zwembad graven en vonden het lichaam van de man aan het eind van een 15 meter lange tunnel.

(LVW)