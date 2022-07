As

De Europalaan in As is momenteel afgesloten voor het verkeer richting Dilsen na een zwaar ongeval. Een vrachtwagen reed er rond 14.45 uur achterop een landbouwvoertuig. Een auto knalde achterop de vrachtwagen.

De vrachtwagenbestuurder zit in het wrak gekneld en wordt momenteel door de brandweer uit het wrak gehaald. In de auto raakte een vrouw lichtgewond.