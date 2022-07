Karel Geraerts verwacht nog versterkingen bij Union: “Maar het klopt niet dat onze kern dit seizoen zwakker is”

Voor het eerst in zijn trainerscarrière mocht Karel Geraerts in het oefencomplex te Lier de verzamelde pers te woord staan. Al heeft de 40-jarige Limburger er al de nodige ervaring mee. “Als speler heb ik al vaak persconferenties gegeven, dus ik weet hoe het gaat. Ik ben alleszins blij dat ik hier zit. Eerlijk gezegd had ik twee à drie maand geleden nooit gedacht nu trainer te zijn van deze club”, aldus Geraerts, die Felice Mazzu opvolgt.

Niet enkel de coach is nieuw: ook de staf ziet er compleet anders uit met Bart Meert als nieuwe T2. “Maar ik heb het gevoel dat we goed vertrokken zijn met deze nieuwe groep”, maakt Geraerts zich geen zorgen dat de groepsdynamiek dit seizoen minder zou zijn dan vorig jaar. “De groepssfeer zit heel goed, de staf is bijna helemaal nieuw maar ik moet zeggen dat het goed gaat. Ik heb heel veel steun aan iedereen in de staf. Ze vullen mekaar goed aan en zijn complementair. Maar het allerbelangrijkste: ze hebben een mening en hebben karakter. Dat heb ik graag.”

© BELGA

Nieuw koningskoppel?

Natuurlijk zijn het toch de spelers die het zullen moeten doen op het veld: Deniz Undav is er niet meer om voor goals te zorgen en dus werd de Duitser Dennis Eckert Ayensa naar Brussel gehaald om er een nieuw koningskoppel te vormen met Dante Vanzeir. “Ayensa is nieuw in deze club en hij heeft lang niet gespeeld. Maar de laatste weken heeft hij al een serieuze stap voorwaarts gezet: tegen Feyenoord was hij heel goed samen met Dante. Maar het is logisch dat ze meer tijd nodig hebben om mekaar te vinden. Ik ben alleszins tevreden van Dennis, die volgens mij een heel goede speler gaat worden voor Union.”

Union trapt het ‘seizoen van de bevestiging’ af op het kunstgras van Sint-Truiden, een te duchten tegenstander volgens Geraerts. “Sint-Truiden is een ploeg die zeker onderschat kan worden dit seizoen. Ik heb het ook al zo tegen mijn spelers gezegd: Sint-Truiden heeft een stevig geheel met een goede coach die een goede organisatie heeft neergezet en er een bepaalde mentaliteit heeft ingestampt. Ze hebben spelers met Duitse roots die weten hoe het is om ergens vol voor te gaan, en ook Japanse spelers waarvan we weten dat ze heel disciplinair zijn en gas geven voor 90 minuten. En daar hebben ze nog een paar troeven bij, zoals Brüls en Kagawa die heel goed kunnen voetballen. Wat mij betreft is Sint-Truiden dit jaar een ploeg om in de gaten te houden.” Van onderschatting alvast geen sprake bij de vicekampioen.