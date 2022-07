Brandweer Lanaken verrast trouwende collega op bubbels in kooi van liftwagen

Gianni Tolomei is al een tijdje actief als brandweerman bij de brandweerpost Lanaken. Vrijdag 22 juli op de middag werd hij door burgemeester Marino Keulen in de echt verbonden met ‘zijn’ Thana De Ranter in het gemeentehuis. “Hij is een echte dienaar van de gemeenschap en wordt door zijn collega’s zeer gewaardeerd. Vandaar ook het peloton brandweermannen dat een erehaag vormde bij het verlaten van het gemeentehuis” aldus de burgemeester.

Voor de gelegenheid werden enkele brandweerwagens van stal gehaald en werd het kersverse echtpaar verrast op sirenegeloei en getrakteerd op een glaasje bubbels. Dat moest dan wel op ‘brandweerniveau’ gedronken worden in de kooi van de liftwagen. En dat gebeurde probleemloos en met de glimlach.

(eva)