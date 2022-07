Oudsbergen

De bewoners van de Hensemstraat in Meeuwen keken vrijdagmorgen wat raar op, toen een luchtballon over de bomen op een open bouwkavel tussen de huizen landde. Dat een luchtballon zo dicht bij de huizen landt, is niet alledaags. “Het was geen noodlanding, wel een normale geplande landing”, benadrukt ballonvaarder Harry Vos, die 28 jaar ervaring heeft.