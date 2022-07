Vier nieuwe Europese procedures tegen Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierland

De Europese Unie heeft vier nieuwe procedures opgestart tegen Groot-Brittannië omwille van overtredingen van de afspraken rond Noord-Ierland in het Brexit-akkoord.

De Britse regering heeft een wetsontwerp ingediend waarmee ze de mogelijkheid wil creëren om unilateraal bepaalde onderdelen van het protocol naast zich neer te leggen.

Dat protocol regelt de bijzondere status van Noord-Ierland na de brexit. De Britse provincie hoort dan wel niet meer bij de EU, net als de rest van het VK, maar maakt wel nog altijd deel uit van de Europese eengemaakte markt en de douane-unie. Die regeling moet de vrede in Noord-Ierland bewaren, maar leidt wegens praktische problemen tot heel wat ongenoegen in zowel de regio zelf als in Groot-Brittannië.

Dat Londen het protocol niet correct toepast in de regio, leidde de afgelopen maanden al tot verschillende Europese klachten. Die kunnen op termijn tot boetes leiden.