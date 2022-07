Dertig doden bij zwaar verkeersongeval in Nigeria

Bij een zwaar verkeersongeval in Nigeria zijn donderdag dertig mensen om het leven gekomen toen twee bussen en een auto botsten. Verscheidene anderen raakten ernstig gewond, aldus de plaatselijke autoriteiten.

De drie voertuigen botsten in het dorp Hawan Mai Mashi in de noordwestelijke deelstaat Kaduna, langs de 400 kilometer lange snelweg die de stad Kano met de hoofdstad Abuja verbindt. Dat bevestigt Abdurrahman Yakasai, een plaatselijke verkeersveiligheidsambtenaar. “De drie voertuigen botsten op elkaar en vlogen in brand, waarbij 30 passagiers om het leven kwamen,” klonk het. Verscheidene andere zwaargewonde passagiers werden overgebracht naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten lagen te hoge snelheid en roekeloos rijgedrag aan de basis van dit dodelijke ongeval. Verkeersongevallen komen vaak voor in Nigeria, het dichtstbevolkte land en de grootste economie van Afrika. De meest voorkomende oorzaken zijn roekeloos rijgedrag, te zwaar geladen voertuigen en slechte wegomstandigheden. De toestand van de wegen is de afgelopen weken bovendien verslechterd door talrijke stormen en overstromingen.

Vorig jaar werden in Nigeria 10.637 verkeersongevallen geregistreerd, waarbij 5.101 doden en 30.690 gewonden vielen, volgens cijfers van de verkeersveiligheidscommissie.