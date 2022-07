Nieuwe vaccinatiecampagne in Wallonië start op 5 september

De nieuwe vaccinatiecampagne tegen COVID-19 zal in Wallonië beginnen in de week van 5 september. Dat heeft Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) vrijdag bekendgemaakt.

De nieuwe campagne is vooral gericht op mensen met verzwakte immuniteit, 65-plussers, bewoners van voorzieningen (woonzorgcentra en instellingen voor mensen met een handicap of voor geestelijke gezondheidszorg), zorgpersoneel en 50- tot 64-jarigen. Ook zwangere vrouwen zullen worden gevaccineerd, legt de minister uit, omdat er een risico op vroeggeboorte bestaat als de vaccinatiecyclus onvolledig is. De rest van de volwassen bevolking zal zich nog steeds op vrijwillige basis kunnen laten inenten.

In totaal zal de vaccinatiecampagne in het najaar ongeveer acht weken duren. Per week kunnen zo’n 184.000 mensen hun prik krijgen.

In Vlaanderen start de nieuwe vaccinatiecampagne op 12 september, meldde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) begin juli.