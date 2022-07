Een foodtruckfestival met wereldkeuken of een XL-boekenmarkt: dit zijn onze weekendtips

Lokaal talent in het groen

Zwart Goud is helemaal terug. Het gratis festival in de schaduw van de mijnschachten van Terhills in Maasmechelen wil jong en opkomend talent van eigen bodem een podium bieden. In de line-up vinden we Shaka Shams, Ikraaan, Hamers, Madd9 en anderen. Daarnaast wil Zwart Goud ook een ecologisch festival zijn door de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Het festival gebruikt groene energie, frisdrank op basis van lokaal water en serveert enkel plantaardig eten.

Op 30/7 vanaf 15.30 uur aan Terhills, Zetellaan 54 in Maasmechelen. Info: www.zwartgoud.be

© Tim Schrijnemakers

Dansen tot in de vroege uurtjes

Met tal van events wordt in Heusden-Zolder dit jaar 30 jaar mijnsluiting herdacht. Op 30 juli staat het deejayfestival Dipastro op het programma. Meer dan twintig dj’s uit de mijnstreek strijken neer op het Marktplein en in de zal van cc Muze. Tot in de vroege uurtjes kan je er dansen, genieten van de sfeer, de smakelijke foodtrucks en meer.

Op 30/7 vanaf 14 uur op het Marktplein in Heusden-Zolder. Info & tickets: mijn-kracht.weebly.com/

© Dipastro

Boer zoekt Bier

Een dag vol ambiance in een boerse setting met veel foute muziek en amusement: dat is het Boer zoekt Bierfestival in Diepenbeek. Op het podium staan onder andere Sam Gooris, Joe Hardy, de Lawineboys en heel wat deejays die voor de nodige sfeer zorgen. Het belooft een plezante dag te worden.

Op 30/7 vanaf 13 uur op het festivalterrein in de Nierstraat in Diepenbeek. Info & tickets: www.boerzoektbier.be

© Boer zoekt Bier

Dat SMA(A)K‘t

Van 29 tot 31 juli houdt het foodtruckfestival SMA(A)K halt in Hasselt. Van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans: foodlovers zullen er hun ding vinden. Niet enkel proef je er van heerlijke gerechtjes, ook kan je genieten van lekkere drankjes, een streep muziek en veel gezelligheid. Voor de allerkleinsten zijn er springkastelen, kindergrime en allerlei spelletjes.

Op 29/7 vanaf 17 uur, op 30 en 31/7 vanaf 12 uur in het Kapermolenpark, Elfde Liniestraat in Hasselt. Info: www.smaakfestival.be

© Smaak

Ambiance op de Molenfeesten

Sinds 1984 worden in Molenbeersel in Kinrooi jaarlijks de Molenfeesten georganiseerd. Het feest start op vrijdagavond 29/7 met verschillende dj’s die de tent in vuur en vlam zetten. Zaterdag gaat het feest verder met TerrasFeest met coverband Base Six en Studio 30+. Zondag start met een molenaarsontbijt, er is een wandel-, motor-, oldtimer- en fietstocht. Verder is er veel live muziek, springkastelen en kinderanimatie. Kortom: een leuk weekend aan de molen.

Op 29/7 vanaf 21 uur, 30/7 vanaf 20 uur en 31/7 vanaf 7 uur aan de Keijersmolen, Smeetsstraat in Molenbeersel. Info: www.keijersmolen.be/molenfeest

© Molenfeesten

Boekenmarkt XL

De Markt van Bilzen wordt op zondag 31 juli omgevormd tot een Boekenmarkt XL. Je vindt er honderden meters boeken, strips, cd’s en dvd’s. Tijdens deze Boekenmarkt XL zullen er extra veel standhouders aanwezig zijn en is er randanimatie voorzien. Het wordt gezellig kuieren en snuisteren tussen de honderden boeken. Wie weet tik je wel iets leuks op de kop.

Op 31/7 van 12 tot 17 uur op de Markt in Bilzen. Info: bilzen.bibliotheek.be/boekenmarkt

© Boekenmarkt

Lekkere Oogst

Na het succes van vorig jaar strijkt ook dit jaar de boerenmarkt Oogst neer aan C-mine. Een twintigtal boeren en producenten uit de buurt brengen een gevarieerd aanbod aan lokale producten en vertellen gepassioneerd hun verhaal. Je kan er lokale inkopen doen, maar ook gezellig rondhangen om te ontbijten, te lunchen of gewoon iets te drinken.

Op 30/7 vanaf 10 uur aan C-mine in Genk. Info: www.c-mine.be

© Renaat Nijs

Gezellig terrassen op Terrazza

Ambiance à volonté: op zaterdag 30 juli wordt het centrum van Borgloon omgevormd tot één groot terras. Met live muziek en een verfrissend glas zorgen de deelnemende horecazaken dat de zomerse avond op Terrazza niet meer stuk kan. Op verschillende locaties kan iedereen genieten van een live band. Jeugdhuis Aurora zorgt voor de opvang van kinderen tot 14 jaar.

Op 30/7 vanaf 20 uur op verschillende locaties in het centrum van Borgloon. Info: www.borgloon.be

© Gemeente Borgloon

Op zoek naar de nachtzwaluw

Zoek samen met een gids bij schemeravond naar nachtzwaluwen. Je trekt de natuur in naar een plek die enkel met een vergunning toegankelijk is, namelijk het militair domein in Hechtel. Je staat er versteld van de wilde natuur. Een gids neemt je mee tijdens een twee uur durende uitstap. Slaag jij erin de nachtzwaluw te spotten?

Op 30/7 om 19.30 uur aan de parking van de Oude Barrier, Hasseltseweg 179 in Hechtel-Eksel. Info: www.natuurpunt.be/agenda/nachtzwaluwenwandeling-54373

© Theo Geuens

Zomeravonden aan de abdijtoren

Cultuurcentrum De Bogaard in Sint-Truiden trekt deze zomer opnieuw naar buiten. Van 2 tot 7 augustus kan je onder de abdijtoren op het Kerkveld genieten van intieme concerten en voorstellingen. Het aanbod is breed: van klassiek over pop tot familievoorstellingen, theater en comedy. Onder andere Michael Pas, Clara Cleymans, William Boeva en Theater Froe Froe zullen van de partij zijn.

Van 2 tem 7/8 in Cultuurcentrum De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden. Het volledige programma vind je op: www.debogaard.be/programma/zomeravonden-2022

Clara Cleymans. — © Jeroen Hanselaer

UITGEBREIDE AGENDA

THEATER

Zaterdag 30 juli

De Tartaren

In hun ‘vertelkabinet’ en het ‘kabardoesjke’ verwennen de Tartaren het publiek met verhalen over hoe je meer uit het leven haalt met minder.

C-mine, binnenplein C-mine in Genk.

Van 10 tot 13 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 30 juli

Beiaardfestival

Geniet van een apart ABBA-concert met beiaardier Kenneth Theunissen en pianist Stefan Meylaers die voor de klanken zorgen.

In de Hasseltse binnenstad.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 30 juli

Zem

Een uniek concert op Zolder door de Ethiopische Zem die als driejarig meisje geadopteerd werd en opgroeide in Gent. Ze komt spelen op haar eerste grote liefde: de harp.

Kcp d’ Oude Pastorie, Pastoriestraat 5 in Ham.

Om 20.30 uur

Basistarief: 8 euro

Zondag 31 juli

Don Pancho

Zanger en akoestisch gitarist Don Pancho fleurt je zondag op met een uiteenlopend genre aan muziek, van Elvis en Johnny Cash tot George Ezra.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

VARIA

Zaterdag 30 juli

Bordspellendag

De hele dag samen bordspellen spelen. Het kan in Gruitrode. Je mag ook zelf je favoriete bordspel meebrengen.

CC Cultuurpunt, Phil Bosmansplein in Gruitrode.

Vanaf 14 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 31 juli

Mediteren aan het Meer

Even de tijd nemen om je batterijen opnieuw op te laden. Neem deel aan deze meditatiesessie en kom helemaal tot rust.

’t Vlootgebouw, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 11.55 uur

Basistarief: gratis

Zondag 31 juli

De Smaak van Herkenrode

De verfijnde smaak van de adellijke dames van de Orde van de Cisterciënzerinnen zindert nog na in de gebouwen, het landschap en de kunstwerken van Herkenrode. Ontdek het tijdens een rondleiding.

Tuiltermolen, Zolderse Kiezel 220 in Hasselt

Om 14 uur

Basistarief: 4,5 euro

FIETSEN

Zondag 31 juli

Verhalen uit de Stiemervallei

Een gids neemt je mee langs de verhalen in de Stiemervallei voor een verrassende en leerrijke fietstocht.

Parking tegenover de Slagmolen, Slagmolenweg in Genk.

Van 9 tot 12 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zondag 31 juli

Bos- en natuurtocht

Wandeling vanuit Laren door het bosrijk gebied van Lummen. Langs de Europese Boom van het Beukenhof naar de rustpost in Mellaer en dan via land- en natuurwegen terug naar de start.

Schuttersgilde Sint-Lambertus, Hoogstraat 83 in Lummen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 31 juli

Internationale Teutenwandeling

Wandelclub Milieu 2000 organiseert zijn Internationale Teutenwandeling met afstanden van 5 tot 21 km langs Kattenbosserheide, Hoeverbergen, de spoorweg IJzeren Rijn en de bossen rondom het Blauwe Meer centraal.

Feestzaal het Klosterhof, Oude Diestersebaan 1 in Lommel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 1,5 euro

Zomerse boswandeling

Zondag 31 juli

Geniet van een zalige zomertijd tijdens een extralange stapwandeling. In het bos zoek je de koelte en de schoonheid van de natuur in putje zomer op.

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Koersel.

Van 14 tot 16.30 uur

Zondag 31 juli

Zomerwandeling

Op de grens van de arme Kempen en het vruchtbare Haspengouw ligt het Munsterbos. Wandel door de dreven en langs pittoreske kapelletjes, bos, vijvers of graslandschap.

Parking Delhaize, Waterstraat 18 in Munsterbilzen.

Om 14 uur

Basistarief: gratis